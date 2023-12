LE COUCOU THEATRE EDGAR Paris, 21 avril 2024, Paris.

LE COUCOUDe Matthieu Burnel et Sacha JudaszkoMise en scène Luq HamettAvec : Emmanuelle BOIDRON, Gérard VIVÈS et Luq HAMETT Maxime Depratte (Gérad Vivès), directeur charismatique dans un grand groupe, invite à dîner son comptable pointilleux et effacé, Corentin Michelot (Luq Hamett), pour « arranger » un bilan financier qui risque de le mener tout droit en prison.Ségolène (Emmanuelle Boidron), la femme de Maxime, est très contrariée d’être la complice de ce dîner de con. Le comble étant que, depuis une semaine, des collègues les ont étrangement confondus, alors que d’après son mari, ils ne se ressemblent pas du tout ! À l’arrivée de Michelot, Ségolène constate en effet que les deux hommes n’ont strictement rien à voir ! Et pourtant… L’orage gronde ce soir-là… Et ce qui paraissait impossible ne va plus l’être du tout ! Les emportant tous les trois dans un tourbillon de retournements de situation, de quiproquos et d’inversion des rôles, qui va les forcer malgré eux à se découvrir bien au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer !Et vous, on vous a déjà confondu avec quelqu’un d’autre ?Le saviez-vous ? Le coucou, de la famille des Cuculidés a cette particularité rare de pondre ses œufs dans le nid des autres et de les laisser élever ses petits à sa place… LA PRESSE : LE PARISIEN: TOP 5 des spectacles les plus tordants… Un enchaînement de savoureux quiproquos, follement mené par Gérard Vivès, Emmanuelle Boidron et Luq Hamett – Valentine Rousseau LE FIGARO TV magazine: il rêvait depuis longtemps de monter sur scène avec un contre-emploi à l’image de ceux qui ont marqué son parcours audiovisuel. Le succès est au rendez-vous puisque la pièce figure aujourd’hui dans le Top 5 des comédies à l’affiche à Paris – Jacques Pessis.

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-04-21 à 20:00

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75