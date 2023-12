LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCE THEATRE EDGAR Paris, 18 février 2024, Paris.

LA FOLLE HISTOIRE DE FRANCEde Nicolas Pierre et Farhat KerkenyMise en scène Nicolas Pierreavec Nicolas Pierre et Brice BorgouSamuel Debure et Rémi GoutalierAssistez au plus fou des cours d’Histoire avec le prof que l’on a tous rêvé d’avoir et le pire cancre du monde.Ici vous n’êtes pas au théâtre mais en classe et le prof accueille les spectateurs qui, le temps d’un cours d’histoire, redeviennent des élèves.Parmi eux, un cancre redoublant depuis 20 ans sa 5ème ! Le prof va devoir déployer tout son talent et son savoir pour faire revivre l’histoire et lui donner l’envie d’apprendre. Mais plus il détaille les faits, plus le cancre va enchaîner les pitreries et plus l’histoire bascule dans la folie.Le public n’est pas en reste, car tour à tour délégués, cancres ou fayots, chacun participe à sa manière. Et finalement, quand la cloche sonne la fin de la classe, on se rend compte qu’on a qu’une envie… continuer d’apprendre en s’amusant !Toutes les anecdotes du spectacle correspondent à des faits réels. L’histoire de France est vraiment complètement folle !Le Saviez-vous ?Créé en 2013, le spectacle se joue depuis 10 saisons pour plus de 1200 représentations dans toute la France et désormais au Théâtre Edgar à Paris.

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-02-18 à 15:30

Réservez votre billet ici

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris