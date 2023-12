DRÔLE D’HISTOIRE DE FRANCE THEATRE EDGAR Paris, 20 janvier 2024, Paris.

DRÔLE D’HISTOIRE DE FRANCEDe et par Vincent Azé, coécrit avec Jérôme Barou. Mise en scène Olivier Macé assisté de Candice Champagne.Durée : 80 minutesPitch :Toute l’Histoire de France en humour et en 80 minutes !Du peu qu’il sait de Papi et Mamie, Vincent est persuadé d’être un Français de souche. Par curiosité il fait un test ADN et là…SURPRISE ! Il est bien plus étranger qu’il ne pensait ! Pour comprendre nos vastes origines, Vincent retrace avec humour la véritable Histoire de France du Big Bang à aujourd’hui, de Cro-Magnon à Manu 1er.Beaucoup plus drôle qu’un « Que sais-je ? », plus facile qu’un « Question pour un champion », aussi déjanté qu’un Burger Quiz, « Drôle d’Histoire de France » est LA solution pour rafler tous les camemberts catégorie Histoire au Trivial !Un show culturellement drôle !

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-01-20 à 21:00

Réservez votre billet ici

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75