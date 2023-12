PAR ICI LA SORTIE ! THEATRE EDGAR Paris, 11 janvier 2024, Paris.

PAR ICI LA SORTIE ! Trois collègues de bureau réunis par leur patron dans une pièce pour ce qu’ils pensaient être une réunion commerciale, vont en fait apprendre qu’il s’apprête à les licencier. Mais dans son immense bonté, celui-ci leur accorde une dernière faveur : Participer à un Espace Game… La salle de réunion devient alors le point de départ d’un grand jeu d’évasion avec épreuves et énigmes à résoudre… Les 3 compères n’auront qu’une heure pour sortir du jeu s’ils veulent sauver leur emploi. Alors que la panique s’installe, une délicate histoire d’adultère refait surface et menace fortement la cohésion du groupe. Mais pendant ce temps l’heure tourne… Les trois collègues réussiront- ils à s’en sortir ?Le saviez-vous ?Après « Les hommes sont des femmes comme les autres » et « Célibataire mais je me soigne » la 3ème pièce de Manuel Montero ne déroge pas à la règle : Rythme, énergie, interactivité, et folie des acteurs !Une comédie familiale de Manuel MONTEROMise en scène Manuel MONTEROAvec Julien Giustiniani / Fabrice Simon / Manuel MonteroTÉLÉRAMA – TT – … Trois personnages hauts en couleur: Boris, Didier, et surtout Jérôme, cet homme juke-box au bord de la crise de nerf, activent au mieux le texte finement comique de l’auteur. Vincent Bouquet Et pour Les hommes sont des femmes comme les autres : VALEURS ACTUELLES … Le texte est bien construit, très efficace et donc très drôle, ce qui permet à Manuel Montero, irrésistible déguisé en femme, et à son complice Fabrice Simon, en macho au coeur tendre, de prouver à tous les spectateurs qu’ils passent d’un talent indiscutable à un indisctutable talent. Jean-Luc Jeener

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-01-11 à 21:00

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris