ON A ESSAYÉ DE MONTER HAMLET THEATRE EDGAR Paris, 11 janvier 2024, Paris.

ON A ESSAYÉ DE MONTER HAMLETUne comédie écrite et mise en scène par Maxime PIPRELAvec Brieuc WATERMAN, Chloé GRULOIS, Dimitri HILDEBERT, Lochlann COQUOIN, Constance DACUNHA, Yann VITAL, Alexandre THÉVENET, Corentin CAVASSE Une jeune compagnie de théâtre a convié un public d’amis pour assister à l’ultime répétition de leur tout premier spectacle : Hamlet, d’à peu près William Shakespeare.À peu près, c’est le mot qui résume l’état de leur travail : texte à moitié su, mise en scène pas tout à fait au point, réglages son et lumières en cours, décors en construction… Tout irait bien, si la première n’était pas dans 48H !Cette comédie catastrophe familiale, met pour la première fois en scène une troupe de 8 jeunes comédiens bourrés de talent qui se sont rencontrés au cours Florent et vient de remporter le « Trophée de la Création » au Printemps du Rire 2023 à Toulouse.Le savez-vous ?Cette comédie hilarante a remporté le « Trophée de la Création » au Printemps du Rire 2023 à Toulouse.LA PRESSE : Télérama TT : Ils ne sont qu’au début de leur carrière et les voici pleins d’entrain à vouloir refaire le monde; celui du théâtre. Le défi est relevé! Ces acteurs, pleins d’énergie, jeunes et joyeux, rappellent que l’art de la scène ne tient parfois qu’à un fil, subtil et fragile – Kilian Orain Le bonbon: « Une chose est sûre: cette comédie qui a remporté le trophée de la création au Printemps du rire 2023 vous fera rire aux larmes… »-Lucie Guerra

Tarif : 33.90 – 38.30 euros.

Début : 2024-01-11 à 19:00

THEATRE EDGAR 58 BOULEVARD EDGAR QUINET 75014 Paris 75