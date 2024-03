Théâtre « Dynamite camping » Les Villages Vovéens, samedi 13 avril 2024.

Théâtre « Dynamite camping » Les Villages Vovéens Eure-et-Loir

Dynamite camping. Pièce comique de Vivien Lheraux par Art’Y’Show.

Martine et Michel viennent de vendre leur camping familial afin de s’offrir une retraite bien méritée. Mais pourquoi soudainement tout tombe en panne ? Quel est le secret de Dédé qui fait perdre la tête à tout le camping ? Au camping de la plage, rien ne va plus et tout s’emballe mensonges, gaffes, situations loufoques… La journée va être chaude ! Très chaude ! 88 8 EUR.

Début : 2024-04-13 20:45:00

fin : 2024-04-13

5 Rue Roger Gommier

Les Villages Vovéens 28150 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

