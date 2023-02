Où voulez-vous aller ? Théâtre Durance, 12 mars 2023, Château-Arnoux-Saint-Auban.

Où voulez-vous aller ? Dimanche 12 mars, 18h00 Théâtre Durance

de 3 à 20€

Orchestre national Avignon-Provence – musique

Théâtre Durance Les Lauzières 04160 Château-Arnoux-Saint-Auban 04160 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

04 92 64 27 34 https://www.theatredurance.fr https://www.facebook.com/theatre.durance/ Théâtre, danse, musique, cirque. Des spectacles, mais aussi La Petite Fabrique avec des ateliers, des répétitions publiques et des visites et l’Écoutorium, un espace en ligne dédié au son et à la musique (audio-balades, podcasts, albums, playlists). À noter, des représentations hors-les-murs (Les Échappées en octobre, janvier et mai – dans les villes et villages du département et Les Escapades, des concerts gratuits et en plein air, au mois de juin – sur le plateau des Lauzières). Le Théâtre Durance, scène conventionnée d’intérêt national Art et création est un équipement remarquable qui abrite une salle de spectacle, une scène de répétition et un studio d’enregistrement. Ce qui en fait un outil atypique au cœur des Alpes de Haute-Provence.

Rendez-vous pour un concert d’exception avec l’Orchestre national Avignon-Provence et ses trente-huit musiciens. Pour cet évènement, Débora Waldman, à la direction musicale, a invité le chef Jean-François Heisser et la mezzosoprano Aude Extremo. Au programme : Avant les clartés de l’aurore de Camille Peipin, le cycle des Nuits d’été de Berlioz et la Quatrième Symphonie de Beethoven. Aux grands formats, les grands moyens, nous nous déplaçons au Palais des Congrès de Digne-les-Bains pour l’occasion !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-12T18:00:00+01:00

2023-03-12T19:15:00+01:00

©Alexandra de Laminne Print