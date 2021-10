Théâtre : Duos sur canapé Pléneuf-Val-André, 12 février 2022, Pléneuf-Val-André.

Théâtre : Duos sur canapé 2022-02-12 21:00:00 – 2022-02-12 Casino du Val-André 1 cours Winston Churchill

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André

Avec Bernard Menez, Michel Guidoni, Caroline Munoz, James Champel, Julia Dorval. De Bernard Menez et Michel Guidoni.

Bernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis de longues années, ont chacun leur cabinet à domicile. Cela devient problématique lorsqu’ils décident de divorcer et que ni l’un ni l’autre ne souhaite déménager son cabinet.

Dans leur petit appartement, le canapé se voit alors attribué le rôle de frontière, renforcée par un ruban séparant le canapé en deux parties égales.

Victor, majordome du couple, ainsi qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat ou du dentiste, assiste en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints respectifs de Monsieur et de Madame.

+33 2 96 72 85 06 https://casino-valandre.partouche.com/

