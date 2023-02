Théâtre : « Duos sur canapé » par Marc Camoletti Henvic Henvic Catégories d’Évènement: Finistère

Théâtre : « Duos sur canapé » par Marc Camoletti, 5 mars 2023, Henvic Henvic. Théâtre : « Duos sur canapé » par Marc Camoletti Salle Marie-Jacq Henvic Finistere

Finistere Henvic Dans moins d’un mois maintenant, la Troupe Uni’Vers’Cène Taulé Finistère se produira à Henvic ! Elle vous présentera une comédie déjantée de Marc Camoletti : des fous rires assurés pour un agréable après-midi en perspective. Les bénéfices seront reversés à l’association de « Camilien et la team ».

Cet évènement est organisé par le comité Henvic’Anim. Ouverture de la billetterie à partir de 14h30 henvicanim@gmail.com +33 6 25 19 82 76 Henvic

