2022-10-09 – 2022-10-09 Bernard et Jaqueline, exerçant tous les deux leur activité chez eux, vont se séparer.

D’un commun accord, ils décident de couper l’appartement en deux parties égales. Cette frontiêre imaginaire passant au milieu du salon commun, sera symbolisé par un ruban rouge posé sur le canapé.

Bien entendu chacun des deux époux envisage de refaire sa vie. Lui, avec une cover-girl, elle, avec un acteur. Toutes les difficultés vont surgir par l’obligation de cette cohabitation.

Victor, majordome du couple, ainsi qu’à ses heures assistant alternatif de l’avocat ou de la dentiste, assiste en spectateur-arbitre à l’arrivée des nouveaux conjoints…



Le comédien Bernard Ménez met en scêne et interprête ce classique de la comédie de boulevard créé par Marc Camoletti.

Le comédien Bernard Ménez met en scêne et interprête ce classique de la comédie de boulevard créé par Marc Camoletti.

Avec : Bernard Ménez, Michel Guidori, Caroline Munoz, Aliocha Itovich, Julia Dorval.

