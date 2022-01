THÉÂTRE : DUO JUAN Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

THÉÂTRE : DUO JUAN
Espace culturel du Monteil
Monistrol-sur-Loire

2022-03-19 20:30:00

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Duo Juan est une pièce folle sur les désordres et le déséquilibre, un combat qui permet à Molière de s’affranchir des règles et de s’attaquer à tous les censeurs et imposteurs de son époque. A partir de 11 ans – durée 1h20 – PASS SANITAIRE Rue du Stade Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire

