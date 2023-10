A Moi! Théâtre Dunois Paris Catégorie d’Évènement: Paris A Moi! Théâtre Dunois Paris, 6 novembre 2023, Paris. A Moi! 6 – 19 novembre Théâtre Dunois 8€ – 16€ Céleste, petite fille en pleine construction cherche à exister dans un monde où l’objet est au centre de toutes les attentions. Comment parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu?

Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui l’entoure et devra faire face à un « désir d’avoir » sans cesse décuplé jusqu’à se retrouver prisonnière de ses propres possessions. Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T10:00:00+01:00 – 2023-11-06T10:50:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T11:45:00+01:00 jeune public marionnettes Isabelle Limacher Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Dunois Adresse 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Ville Paris Departement Paris Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Théâtre Dunois Paris latitude longitude 48.833158;2.370544

Théâtre Dunois Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/