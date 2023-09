BESTIARIO Théâtre Dunois Paris, 22 octobre 2023, Paris.

Pièce musicale du compositeur colombien Daniel ALVARADO-BONILLA en cinq mouvements dans laquelle la guitare a souvent un rôle presque soliste. Le piano et le trio à cordes se fondent subtilement dans le timbre et dans la sonorité percussive de la guitare, créant une résonance et une ombre sonore de celle-ci. L’ensemble joue le rôle d’une sorte de guitare élargie ou augmentée.

La composition met l’accent sur des situations de divergence ou d’opposition, dans lesquelles les contrastes sonores des trois familles instrumentales sont mises en valeur. L’œuvre est articulée en cinq mouvements courts (cinq aphorismes), dont les caractères seront contrastants. La forme brève permet à Daniel ALAVARO-BONILLA d’explorer, de manière très concise, des textures instrumentales et des idées compositionnelles spécifiques pour chaque mouvement.

Bestiario / D. Alavarado – Pièce pour guitare et ensemble (piano, violon, alto, violoncelle)

Elements / E. Spucches – Pièce pour guitare et ensemble (piano, violon, alto, violoncelle)

Théâtre Dunois 7 rue Louise weiss Paris 75013 Paris 13e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-22T11:00:00+02:00 – 2023-10-22T12:00:00+02:00

Ensemble ALMAVIVA D. Alavarado

