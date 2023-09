Mon Bel Oranger Théâtre Dunois Paris, 25 septembre 2023, Paris.

Mise en scène Christophe Laluque

Création musicale Ezequiel Spucches

Texte José Mauro de Vasconcelos traduit par Alice Raillard

Dans les rues de Rio, Zézé, un petit garçon, essaie de trouver sa place. Face à la violence du monde, son imagination devient son refuge et son intelligence, sa force. Il se lie d’amitié avec un pied d’oranges qui sera pour lui un confident et une échappatoire merveilleuse. Auprès de lui, il apprendra la tendresse, l’amitié, mais aussi la douleur et le deuil. Loin des clichés sur l’insouciance, le portrait de Zézé sonde les profondeurs d’une enfance complexe.

L’Amin Théâtre et l’Ensemble ALMAVIVA s’associent pour créer une véritable fresque musicale à partir du roman de José Mauro de Vasconcelos. Sur scène, deux comédiens et trois musicien·nes partagent un texte poétique et autobiographique. Les musiques croisent chants brésiliens traditionnels et compositions contemporaines propre à révéler toute la richesse culturelle de ce pays.

Robin Francier, comédien

Mathieu Desfemmes, comédien

Christine Audat, chant

Johanne Mathaly, violoncelle

Rémy Reber, guitare

Aurelio Edler-Copes, électroniques

Théâtre Dunois 7 Rue Louise Weiss Paris 75013 Quartier de la Gare Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-25T14:30:00+02:00 – 2023-09-25T15:30:00+02:00

2023-09-30T20:00:00+02:00 – 2023-09-30T21:00:00+02:00

Ensemble ALMAVIVA Spectacle musical

@almaviva