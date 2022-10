My dinner with André Théâtre Dunois, 9 mai 2023, Paris.

My dinner with André 9 – 17 mai 2023 Théâtre Dunois

Sur réservation

Robert de profil / Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France

My dinner with André est un film de Louis Malle sorti sur les écrans en 1981, écrit par et avec André Grégory et Wallace Shawn. Les deux acteurs jouent leurs propres personnages en conversation au cours d’un repas dans un restaurant de Manhattan. Wallace est un auteur de théâtre qui ne connait pas le succès et André est un metteur en scène d’avant-garde qui a eu son heure de gloire dans les années 70 avant d’arrêter brutalement sa carrière. Les deux amis ne se sont pas vus depuis des années et reprennent contact à l’occasion de ce repas new-yorkais. Il n’y a aucune action, rien que les dialogues des deux protagonistes et la succession des plats qu’ils ont commandés.

La première partie du film nous montre André Grégory qui raconte à son ami Wallace les raisons qui lui ont fait abandonner le théâtre, ses expériences auprès de Jerzy Grotowski et un groupe d’acteurs et actrices dans une forêt polonaise, sa rencontre avec la communauté hippie de Findhorn en Ecosse, et son périple dans le désert du Sahara avec un moine bouddhiste du nom de Kozan jusqu’à l’évènement « déclencheur » d’une performance à Long Island au cours de laquelle il a été brièvement enterré vivant le soir d’Halloween.

La seconde partie du film nous montre Wallace prendre la parole et argumenter sur le fait que vivre une vie « expérimentale » n’est tout simplement pas possible pour la plupart des gens ordinaires. Les plaisirs de sa vie à lui, sont des plaisirs simples comme apprécier une tasse de café avec une couverture chauffante, lire une biographie de Charlton Heston, écrire une pièce de théâtre… André pointera alors le danger que représente ce type de vie confortable, et combien le confort bourgeois nous entraine à vivre une vie automatique, vidée de sens, déconnectée de la réalité des souffrances des autres. Il lui fera également remarquer que les pièces dont il est l’auteur ne sont que de gentilles pièces qui, à l’instar de la production théâtrale du moment, participent à l’endormissement du public. Le film qui avait commencé sur une note de comédie loufoque prend imperceptiblement un tournant philosophique et une profondeur politique inattendue.

avec Fabrice Pierre, Nicolas Liautard et Magalie Nadaud

production Robert de profil

coréalisation Théâtre Dunois



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T19:00:00+02:00

2023-05-17T21:30:00+02:00

Christophe Battarel