Don Quichotte Intervention Théâtre Dunois Paris Catégorie d’évènement: Paris

Don Quichotte Intervention Théâtre Dunois, 20 mars 2023, Paris. Don Quichotte Intervention 20 – 25 mars 2023 Théâtre Dunois Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France Ils sont trois sur scène, le plateau est nu. Ils sont simplement venus pour une intervention sur Don Quichotte. Ils ont apporté avec eux quelques photocopies et des livres. L’air de rien, les voilà qui commencent à arpenter les chemins de la Mancha en Castille. Les moutons, les chevaliers, les moulins, et même les géants, font peu à peu irruption dans le théâtre. Puis c’est au tour de Don Quichotte, accompagné de Sancho, de faire son entrée ! Avec peu d’éléments, l’illusion théâtrale se crée au détour d’une phrase. Car le récit de Don Quichotte nous raconte avant tout la passion des livres et des histoires qu’on s’invente. Si, comme à son époque, Miguel de Cervantes renoue avec les romans de chevalerie, la compagnie Le Festin nous plonge dans le plaisir de redécouvrir un texte classique. « Ta terre est ici. C’est ici que l’on peut aimer un rêve, courir vers une impossible quête. C’est ici que l’on peut être un héros juste avec son imagination. Que l’on peut prendre des moutons pour des soldats et des moulins pour des géants, prendre sa chaise pour son cheval. » Mise en scène Anne-Laure Liégeois

D’après le texte de Miguel de Cervantes Lise Gervais, Rodolphe Martin, Charles-Antoine Sanchez interprétation

Mathilde Priolet administration production

Marguerite de Hillerin diffusion Production Le Festin – Compagnie Anne-Laure Liégeois

Coréalisation théâtre Dunois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T10:00:00+01:00

2023-03-25T18:00:00+01:00 Christophe Raynaud de Lage

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Théâtre Dunois Adresse 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Ville Paris Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Théâtre Dunois Paris Departement Paris

Théâtre Dunois Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Don Quichotte Intervention Théâtre Dunois 2023-03-20 was last modified: by Don Quichotte Intervention Théâtre Dunois Théâtre Dunois 20 mars 2023 Paris Théâtre Dunois Paris

Paris Paris