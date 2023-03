Se Construire Théâtre Dunois, 14 mars 2023, Paris.

Se Construire 14 et 15 mars Théâtre Dunois

SE CONSTRUIRE est la reconstitution d’une enquête sur le quartier des Beaudottes à Sevran et ses habitants.

Dans un futur proche, Jana et Stéphane sont contraints de s’entretenir à distance avec des témoins pour dessiner le paysage social d’un territoire où ils n’iront pas.

Depuis leur salon, traversés par les voix des habitants, ils sont en perpétuelle réécriture de la mythologie d’une cité.

Dans une plongée entre hyperréalisme et science-fiction, un couple (réel), incapable de communiquer avec leur propre enfant cloîtrée dans sa chambre, tord avec humour et jubilation les clichés sur la construction familiale et les quartiers sensibles.

« Se Construire décrit, avec drôlerie et crudité une plongée dans un présent sidérant, et propose, dans une forme inédite, un véritable théâtre du réel. » Toutelaculture.com Lise Ripoche

« Une mise en abîme permanente. Se construire mêle théâtre documentaire et fiction, hyperréalisme et science-fiction. Avec humour, la pièce défait les clichés. » Blogs.mediapart.fr Guillaume Lasserre

« Tout s’imbrique ici savamment pour illustrer la complexité de l’humain dans son rapport aux autres. Par ces multiples niveaux de lecture le texte donne aussi à voir la nécessité de se détacher des influences, des mythologies faciles, de tout ce qui nous éloigne du vrai. » théatres.com Audrey Jean

« Les emboîtements de récits sont habilement menés…un portrait urbain pluriel et diffracté qui évite les clichés“

« Stéphane Schoukroun et Jana Klein parviennent à tresser intelligemment leur intimité avec des problématiques plus globales »

théatres.com Marie Planti

Ce spectale se jouera sur la saison 2020-2021 uniquement à domicile centre sociaux, collèges, lycées à Sevran et villes alentours. Les reservations auprès du théâtre sont impératives. Le théâtre confirmera votre réservation sous réserve de l’accord et validation des hôtes de la représentation.

Conception/Écriture/Mise en scène : Stéphane Schoukroun

Conception/Écriture/Dramaturgie : Jana Klein

Jeu : Jana Klein et Stéphane Schoukroun

Création sonore : Pierre Fruchard

Création lumière / scéno : Loris Gemignani

Théâtre Dunois 7, Rue Louise Weiss, 75013 Paris Paris 75013 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciesvrai@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T14:30:00+01:00 – 2023-03-14T15:30:00+01:00

2023-03-15T10:00:00+01:00 – 2023-03-15T11:00:00+01:00

banlieue sevran

Lucie Jean