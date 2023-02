Le Miroir aux Alouettes Théâtre Dunois, 10 février 2023, Paris.

Collectif OSPAS – Co-direction artistique Clément Bertonneau & Martin Nikonoff

Le Miroir aux Alouettes est né d’une volonté commune de Clément Bertonneau et Martin Nikonoff de concevoir un spectacle pour les adolescents.

Le spectacle s’appuie sur la vie de Jim Jones, mêlant conférences, biopic, éléments didactiques, improvisations et fiction. Les comédiens y interprètent chacun leur tour le personnage du pasteur, qui deviendra au fil de la narration une figure imaginaire, protéiforme et monstrueuse.

Car au-delà d’une simple exploration documentaire de la vie de Jim Jones et de sa secte, le spectacle tente d’interroger, avec l’aide du public, les différentes caractéristiques d’une communauté, de sa création à son implosion, en passant par ses rêves utopiques et ses dérives sectaires. Le public y devient le personnage principal. Il est sollicité pour la création de signes, de symboles et de règles, qui vont régir la communauté nouvellement créée lors de la représentation. Jusqu’à peut-être devenir acteur et complice de ses dérives.

Le spectacle fait écho à l’étude expérimentale sur la fascisme menée en 1977 par le professeur d’histoire Ron Jones avec ses élèves de première. Elle inspirera plus tard le film allemand La Vague réalisé en 2008 par Dennis Gansel. L’expérience, tout comme le film, décrivent comment la mise en place d’un jeu de rôle grandeur nature sur une classe, qui consistera à créer une communauté rassemblée autour de symbole et de signe d’appartenance, va peu à peu amener celle-ci à basculer dans des dérives sectaires et autocratiques.

De façon joyeuse et participative, les deux comédiens vont chercher à éprouver la puissance des mots et le poids des discours, lorsque ceux-ci deviennent les instruments insidieux de l’engrainement sectaire et de la manipulation. Sans apporter de réponse, le spectacle invite à une réflexion poétique et ludique sur les notions de libre arbitre, de groupe, de choix, de rapport à l’autorité et de construction de l’idendité.



