Festival INVENTIO : Spectacle « Une nuit avec Faust : oeuvres musicales, apparitions théâtrales et autres diableries » Théâtre du Voyageur Pontoise, 22 juin 2023, Pontoise.

Dans le cadre de l’édition n°8 du Festival INVENTIO

Hors des sentiers battus et urbains

Clip du Festival INVENTIO

Direction artistique : Léo Marillier

« Retrouvez les étapes d’un parcours qui stimule l’imaginaire et convoque la découverte et le partage. Au total 12 concerts et événements qui favorisent l’échange et l’exploration au carrefour des disciplines : cinéma, danse, théâtre…3 concerts en mai, 5 en juin, 1 en juillet, puis 2 en septembre, sont les jalons de la nouvelle édition. La création est au cœur du festival, source de découvertes inédites.. » Lire la suite de l’article d’Alban Deags de Classicagenda

Création inédite spectacle pluridisciplinaire en 3 actes

« Une nuit avec Faust : Œuvres musicales, apparitions théâtrales et autres diableries »

Avant-première dans l’ancienne partie de la gare d’Asnières-sur-Seine, lieu insolite totalement hors du temps…Sur le quai D de la gare d’Asnières-sur-Seine, le badaud n’a qu’à pousser une porte dérobée. Et le voilà au Théâtre du Voyageur !

Théâtre du Voyageur – GARE SNCF / QUAI D (par le train) – en voiture ou à pied : 34 bis avenue de la Marne – Asnières 92600

Clip de présentation du spectacle

Textes : Goethe, Lenau, Nietzsche, Thomas Mann

Musique : Kaleidoscope d’oeuvres de Franz Schubert, Robert Schumann, Beethoven, Charles Gounod, Henri Wieniawski, Maurice Ravel, Mallarmé, George Crumb, Gustav Mahler, Franz Liszt:, Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Camille Saint Saens, Anton Webern, Gyorgÿ Ligeti arrangés et tissés par Léo Marillier et Orlando Bass

Conception et direction artistique – Leo Marillier

Mise en scène et direction d’acteurs – Chantal Mélior

Adaptation, dramaturgie – Patrick Melior, Léo Marillier, Chantal Melior, François Louis

Avec :

Orlando Bass, piano

Leo Marillier, violon

Chorégraphie, Ariane Lacquement

Décors, Marine Porque

Lumière, Michel Chauvot

Et le Théâtre du Voyageur : Sandrine Baumajs (Marguerite), Ariane Lacquement (Le Feu follet)François Louis (Faust) Chantal Melior (Méphistophélès), Mathieu Mottet (Lui) & autres apparitions

Spectacle original, voire inclassable, en trois actes qui métisse comédiens, danseurs et musiciens pour une sorte de voyage initiatique, imprévisible et mouvementé, à l’instar des aventures de Faust. Visions du duo Faust/Mephistopheles se démultipliant dans le décor inspirant du Théâtre du Voyageur où les comédiens du Théâtre du Voyageur, le pianiste Orlando Bass et le violoniste Léo Marillier s’amusent à briser les lignes et proposent des tuilages inédits entre jeu théâtral, chorégraphie et interprétation musicale. D’un langage à l’autre, les apparitions se superposent et se ramifient : la plongée dans le mythe devient tour à tour ou simultanément, divertissement, jeu, tragédie, quête spirituelle, réflexion critique, et toujours voyage fabuleux… Poésie et dépaysement garantis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

