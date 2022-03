Théâtre “Du vent dans les branches de Sassafras” Vaudeurs, 16 avril 2022, Vaudeurs.

Théâtre “Du vent dans les branches de Sassafras” Vaudeurs

2022-04-16 – 2022-04-16

Vaudeurs Yonne Vaudeurs

EUR Après un an et demi d’inactivité, la compagnie Othe & Atre s’apprête à remonter sur les planches au printemps 2022 avec une pièce intitulée “Du vent dans les branches de Sassafras”.

Cette comédie en 2 actes, parodie d’un western américain des années 1950, est le chef-d’œuvre du dramaturge, romancier et académicien René de Obaldia.

Hirsute, la voix cassée, il est un vieux dur à cuire, cow-boy sans peur et sans reproche, patriarche au sang chaud et aux propos musclés. C’est Rockfeller, personnage haut en couleur de cette parodie de western, mijotée avec humour et relevée d’une pointe de poésie par René de Obaldia… Il y a là le médecin ivrogne, la mère au solide bon sens, la fille de joie au grand cœur, le shérif justicier… Le texte est drôle, inventif, blagueur. Un western légendaire, mais aussi une parodie du western, avec ses splendeurs et ses misères.

otheetatre@outlook.fr

Après un an et demi d’inactivité, la compagnie Othe & Atre s’apprête à remonter sur les planches au printemps 2022 avec une pièce intitulée “Du vent dans les branches de Sassafras”.

Cette comédie en 2 actes, parodie d’un western américain des années 1950, est le chef-d’œuvre du dramaturge, romancier et académicien René de Obaldia.

Hirsute, la voix cassée, il est un vieux dur à cuire, cow-boy sans peur et sans reproche, patriarche au sang chaud et aux propos musclés. C’est Rockfeller, personnage haut en couleur de cette parodie de western, mijotée avec humour et relevée d’une pointe de poésie par René de Obaldia… Il y a là le médecin ivrogne, la mère au solide bon sens, la fille de joie au grand cœur, le shérif justicier… Le texte est drôle, inventif, blagueur. Un western légendaire, mais aussi une parodie du western, avec ses splendeurs et ses misères.

Vaudeurs

dernière mise à jour : 2022-02-22 par