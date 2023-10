C’EST PAS LONG UNE VIE ! Théâtre du Square de Loos Loos Catégories d’Évènement: Loos

Nord C’EST PAS LONG UNE VIE ! Théâtre du Square de Loos Loos, 11 novembre 2023, Loos. C’EST PAS LONG UNE VIE ! Samedi 11 novembre, 20h00 Théâtre du Square de Loos entrées : adultes 10 € enfants 5 € associations 7 € En quatre époques : une existence. Une vieille dame sage d’une

incroyable verve ; une femme éloquente, fragile parfois ; une adolescente

maligne et féline ; une fillette qui vous séduira.

« C’est pas long une vie » c’est l’existence d’une femme qui veut

paraître ce qu’elle a choisi d’être ou de ne pas être. Ses réflexions, son

humour, son…ses amours, sa haine font d’elle cet être plein d’émotion, plein

d’originalité qui vous fera sans doute songer…qui sera vous sans vraiment

l’être.

« C’est pas long une vie !» est un voyage au-delà de la mémoire qui

vous fera rire… sans doute pleurer… mais surtout vous y penserez.

Rires, sourires ou leçon d’humanité ? Telle serait la question… Théâtre du Square de Loos square Eugène Thomas 59120 Loos Loos 59120 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0610127526 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T21:30:00+01:00

2023-11-11T20:00:00+01:00 – 2023-11-11T21:30:00+01:00 vie femme atelier loossois de formation et de créations théâtrales Détails Catégories d’Évènement: Loos, Nord Autres Lieu Théâtre du Square de Loos Adresse square Eugène Thomas 59120 Loos Ville Loos Departement Nord Lieu Ville Théâtre du Square de Loos Loos latitude longitude 50.614898;3.012287

Théâtre du Square de Loos Loos Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos/