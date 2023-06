Représentation théâtrale d’ART’ICULE Théâtre du Square de Loos Loos Loos Catégories d’Évènement: Loos

Tarif unique 5€ L'association ART'ICULE est heureuse de retrouver le public en cette fin de saison. Elle présentera le travail réalisé pendant l'année par les trois groupes de comédiens, de 6 à 16 ans, sous forme de trois courtes pièces de théâtre : L'anniversaire de Cléo-Lune, Amis pour la vie et La chaise de personne. Laissez-vous entraîner dans un univers ou l'imaginaire se mèle au réél ! Théâtre du Square de Loos square Eugène Thomas 59120 Loos Dimanche 11 juin, 15h00

