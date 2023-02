L’Hôpital en Folies Théâtre du Square de Loos Loos Catégories d’Évènement: Loos

L'Hôpital en Folies Théâtre du Square de Loos, 13 mai 2023, Loos. L'Hôpital en Folies Samedi 13 mai, 19h45

10 € adultes / tarif réduit asso ce 7 €/ enfants 5 €

Comédie écrite et mise en scène par Franck LEPLUS

L'Hôpital est un miroir de notre société avec ses maux et ses plaisirs. Cet hôpital là l'est également mais il est dirigé par une direction si classique et attendue… anegdotes, réalités… à vous de voir et de constater…17 comédiennes et comédiens joueront sur scène, vous feront rire sans doute aux éclats. Une mise en scène précise et tous les outils du rire sont utilisés. A ne manquer sous aucun prétexte. Réservation conseillée !

