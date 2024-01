Nos femmes – par Les P’tits Beurrés Théâtre du Sphinx Nantes, samedi 6 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-06 21:00 – 22:30

Gratuit : non 15,50 € Billetterie : billetreduc.com

3 amis, 3 femmes, 3 histoires, 1 drame, 1 comédie ! Deux amis proches sont rejoints un soir par leur troisième pote. Celui-ci leur annonce un drame… Que vont faire les deux copains ? Jusqu’où peut-on aller par amitié ?La soirée va tourner à l’affrontement et révéler leurs rivalités et leurs secrets enfouis.Une pièce drôle, tendre et tragique, sur la vie de couple et l’amitié. Auteur : Eric AssousAvec Pierre-Antoine Pannecouke, Florent Schmutz, Maxence TertraisMise en scène : Maxence Tertrais Représentations du 3 au 6 avril 2024 à 21h

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/