Standance Théâtre du Sphinx Nantes, 28 mars 2024, Nantes.

2024-03-28

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 8 € Billetteries :- theatredusphinx.mapado.com- billetreduc

Arts de la danse et de l’humour en un seul spectacle ! Un concept original mélant stand-up et danse.3 danseurs, 3 humoristes et quelques guests à découvrir.Auteur : Nora Autin, Simon Fourny, Elsa SalmonComédiennes, comédiens : multiplesMetteur en scène : Nora Autin, Simon Fourny Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/