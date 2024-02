Plagier c’est copier sans les droits d’auteur ni le talent – par le Cito Théâtre du Sphinx Nantes, vendredi 22 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-22 21:00 – 22:40

Gratuit : non 13 € Billetterie : theatredusphinx.com

Théâtre improvisé. « Plagier c’est copier sans les droits d’auteur ni le talent » est un spectacle poupées russes. Les différentes œuvres de Fabcaro s’entremêlent dans leur adaptation improvisée. L’improvisation transforme l’originale au point de ne plus y ressembler. Nous créons une autre matière de jeu à partir d’une tentative de copie qui serait vouée à une mauvaise imitation.Les comédiens et comédiennes ne seront jamais des bandes dessinées (quoi qu’il ne faudrait jamais dire jamais).Leur désir, leur Éros, leur jeu doivent servir « des scènes inspirées de » et créer un spectacle à part entière qui émerge de cette interrogation : qu’est-ce que plagier ?Pour celles et ceux qui connaissent déjà l’auteur : les références devraient apparaître facilement, et pour les autres : le spectacle comporte des passages suffisamment didactiques pour s’y repérer et comprendre la majorité de ses références. La contrainte : pas de citation de « Zaï zaï zaï », parce que le metteur en scène ne sait jamais combien il y a de Zaï, qu’il oublie les trémas et qu’il en a trop bouffé (film, théâtre etc…). Références : « Formica », « Moins qu’hier (plus que demain) » et « Et si l’amour c’était aimer »Auteur : Fabcaro Création et mise en scène de Joe Fuego avec le groupe Collectif du CITO – Cours d’Improvisation Théâtrale de l’Ouest. Durée : 1h40

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes

