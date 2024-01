Pamphile : Fusion Théâtre du Sphinx Nantes, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 19:00 – 20:20

Gratuit : non 11 € à 19,50 € Billetterie : theatredusphinx.com

Concert accordéon – Jazz et chanson Pamphile : l’accordéon d’aujourd’hui pour demain. Un univers musical accompli dans lequel Pamphile, auteur, compositeur, interprète, nous transporte. L’aventure met en scène le chanteur avec son accordéon fétiche accompagné de pédales aux effets étonnants et d’une guitare aux mélodies enjouées. Pamphile est un raconteur d’histoires. Aussi bien dans les situations cocasses que croquent malicieusement ses chansons, dans ses quelques textes pudiquement sentimentaux, que dans ses compositions dont la puissance évocatrice sait si bien mettre en route nos films émotionnels intérieurs. La mise en scène fait apparaître, au-delà de l’auteur-interprète, le personnage qui permet de mettre en valeur cette dimension narrative tout au long du spectacle, au plus près de Pamphile lui-même et de sa spontanéité sensible et fantasque. Ainsi est né cet alter-ego qui, comme la musique de son modèle, fusionne avec lui pour porter pleinement sur scène la richesse subtile de son univers. Durée : 1h20

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/