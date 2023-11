Les belles-soeurs Théâtre du Sphinx Nantes, 2 mars 2024, Nantes.

2024-03-02

Horaire : 21:00 22:30

Gratuit : non 19,50 € / 16,50 € (réduit) / 11 € (étudiant) Billetteries :- theatredusphinx.mapado.com- billetreduc

Comédie. Francky a invité ses deux frères et leurs épouses dans la maison de banlieue où il vient d’emménager avec sa femme Nicole. Cette dernière a pris l’initiative d’inviter également Talia, la secrétaire de son mari… une véritable bombe.La venue de cette jeune femme sème le trouble et l’inquiétude des trois frères. Dans cette pièce drôle et cruelle au ton aigre-doux très contemporain, on rit car les répliques font mouche. Une comédie dans la veine d’ « Un vrai bonheur » de Didier Caron ou des pièces de Jaoui-Bacri, avec de l’esprit et beaucoup de finesse. Une pièce chorale, où chaque personnage joue sa partition. Auteur : Eric Assous (Molière du meilleur auteur francophone en 2010 et 2015)Mise en scène : Christèle GuéryAvec Amélie Fédérak, Christèle Guéry, Julien Cosquéric/Daniel Macaud, Julie Toublanc, Eric Monteil, Sabine Dechaume, Gaël Clément, Sarah PennorsDurée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/