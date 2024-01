Les reines déconnent Théâtre du Sphinx Nantes, samedi 24 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 19:00 – 20:15

Gratuit : non 11 € à 15 € Billetterie : theatredusphinx.com

Des nanas improbables aussi odieuses qu’attachantes. Mais plus que tout… les reines des connes ! « Les reines déconnent », c’est une galerie de personnages féminins tous plus grotesques les uns que les autres. Policière formatrice, bobo en quête de bonheur, jeune première en mal de reconnaissance, catho bourge hystérique, prof de collège au bord du burn-out…Toutes ont un point commun : elles sont toutes très attachantes, mais ce sont surtout les reines des connes ! De et avec Agnès Guillon-Robin et Servane LotteMise en scène : Bérangère Quer Déconseillé aux moins de 16 ans Durée : 1h15 Représentations les 23 et 24 février 2024 à 19h

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/