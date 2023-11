Capsule Théâtre du Sphinx Nantes, 8 février 2024, Nantes.

2024-02-08

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 15,50 € / 13 € (réduit) Billetteries :- theatredusphinx.com- billetreduc

Capsules d’artistes. Capsule vous propose de faire un saut dans l’inconnu.Oserez-vous aller à ce spectacle où la programmation est complètement décloisonnée et dévoilée seulement sur place ?9 propositions artistiques s’entremêlent une fois par mois pour créer un spectacle unique qui décloisonne les arts. Ce rendez-vous culturel vous offre un voyage entre les arts et une balade surprenante entre les différents univers créatifs des artistes. Une soirée réconfortante et inspirante qui stimule notre créativité. Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/