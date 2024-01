Petits cris et chuchotements par les élèves de l’ÉNAD Théâtre du Sphinx Nantes, samedi 3 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-03 19:00 – 20:15

Gratuit : non 8 € Billetterie : theatredusphinx.com

Les élèves de l’ENAD, à mi parcours, proposent un travail autour du répertoire contemporain et classique. Un grand écart de genre très enrichissant en tant qu’élèves et aussi en tant que spectateurs. Il faut savoir jongler avec les répertoires, alors ça va swinguer ! Sur scène : les élèves de l’ENAD ((École Nantaise d’Art Dramatique)Mise en scène : Christèle Guéry et Alexandre Loquet Représentations samedis 3 et 10 février 2024 à 19h

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/