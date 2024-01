Les coronavacances – par Le Cito Théâtre du Sphinx Nantes, vendredi 2 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-02 21:00 – 22:45

Gratuit : non 13 € Billetterie : theatredusphinx.com

Théâtre par le Cito (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) « Du 17 mars 2020 au 11 mai 2020, les Françaises et les Français devaient restés confinés chez eux.Le 13 mars 2020, devant le collège Echange à Rennes, j’entendais des collégiens crier « c’est les coronas vacaannnnccces ».Nous avons tous et toutes vécu cette période extraordinaire.Nous l’avons vécu chacun/chacune de manières différentes.Nous sommes ravis de revivre certains de ces moments en votre compagnie cette fois-ci.Vive les coronavacances. » Auteur et metteur en scène : Joe Fuego « Les collectifs Cito travaillent chaque saison sur des propositions théâtrales utilisant un socle de jeu improvisé. Notre forme est simplement théâtrale. Nous ne mettons en avant ni la performance, ni le rattachement à une forme classique. Nous mettons en avant notre spectacle et nos convictions créatives. » Joe Fuego Représentations du 1er au 4 février 2024

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/