La Troupe ados On Stage #1 Théâtre du Sphinx Nantes, vendredi 26 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-26 19:00 – 20:30

Gratuit : non 10 € Billetterie : theatredusphinx.com

Comédie. La troupe ados du théâtre du Sphinx se prépare pour le spectacle… Ils redécouvrent une salle de théâtre mais est-ce qu’ils sont en train de jouer ou simplement de vivre et se parler ? On ne sait plus trop le vrai du faux… la seule chose que l’on sait c’est qu’ils aiment vraiment ça le théâtre ! Sur scène : Aël, Alexandre, Calixte, Chloé, Clément, Emma, Lia, louise, HermioneMise en scène : Christèle Guéry Durée : 1h30 Représentations les 26 et 27 janvier 2024 à 19h

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/