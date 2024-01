Oubliettes – par Le Cito Théâtre du Sphinx Nantes, dimanche 21 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-21 16:00 – 17:30

Gratuit : non 11 € Billetterie : theatredusphinx.com

Improvisation théâtrale par le Cito (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) Durant plus d’une heure, les comédiens du Cito vont dérouler un pièce de théâtre au texte libre et improvisé et explorer avec vous la volonté d’exister.Auteurs et metteurs en scène : Caroline Toury & Laurent GouzienSur scène : Xavier Gascon, Matthieu Tarin, Julie Tailleur, Mélanie Girard, Eric WarméA quoi s’attendre ?Et si vous deviez aujourd’hui préparer la trace que vous laisserez au monde… C’est la mission de notre héros, épitapheur free-lance.Rien ne sera laissé au hasard dans votre préparation : désirs enfouis, regrets, ego, instinct de reproduction… Parce que mourir n’est pas une fin en soi, « Oubliettes » explore au travers d’un spectacle d’improvisation théâtrale la question de ce qu’on laisse de notre passage sur terre, avec humour, émotion et toutes sortes de détours. Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre Ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/