Horaire : 19:00

Gratuit : non 6 € + au chapeau à la sortie Billetterie : theatredusphinx.mapado.com Humour. Tout est dans le titre pour cette date exceptionnelle, en attendant le vrai spectacle… En pleine préparation de son premier spectacle et après avoir rodé ses premières blagues sur les scènes d’humour nantaises, venez passer 1h avec Jihef, entre sa future crise d’adulte, la paternité, ses fins de soirées lunaires ou encore ses observations sur le monde qui nous entoure, venez découvrir son univers totalement décalé. Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/

