Raconte moi mon histoire – Les Lutins Givrés Théâtre du Sphinx Nantes, 3 décembre 2023, Nantes.

2023-12-03

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 13 € Billetteries :- theatredusphinx.com- billetreduc

Improvisation théâtrale. Durant plus d’une heure, les Lutins Givrés s’approprieront votre histoire et tisseront les fils d’une aventure inédite saupoudrée d’un zest d’inattendu ! « Raconte moi mon histoire », un spectacle original des Lutins Givrés inspiré des mécaniques du voyage du héros. Vous aiderez Gilles, un auteur en mal d’inspiration et pressé par le temps, dans l’écriture d’un merveilleux format pour petits et grands. Vous accompagnerez également les acteurs, qui incarneront l’esprit de l’auteur, à travers une aventure collective et collaborative. Ce récit pourra prendre multiples formes, celle d’un billet dans la presse, un article internet ou encore un grimoire. Seuls vos choix et respirations mèneront vos idées les plus folles à prendre vie sous vos yeux émerveillés.Une heure et demie d’improvisation pure durant laquelle, Alice, Farah, Claire, Alexandre et Gilles vous embarqueront dans leurs imaginaires. Alors, asseyez-vous et contemplez !Auteur : Alexandre ClopeauAvec Les Lutins Givrés : Alexandre Clopeau, Farah Sadallah, Gilles Simonin, Alice Emeriau, Mathilde Le Roux, Maxime MenagerMetteur en scène : Gilles Simonin Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/