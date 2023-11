Le crépuscule des Branchés – Troupe du Marquis Précieux Théâtre du Sphinx Nantes, 2 décembre 2023, Nantes.

2023-12-02

Horaire : 19:00 20:40

Gratuit : non 12 € / 8 € (étudiants et moins de 16 ans) Billetterie : helloasso.com

Comédie. Dans une célèbre boite de nuit des années 80, une stripteaseuse, un aristocrate et un escroc doivent s’entraider malgré eux pour tenter de sauver leur peau. Lors d’une fête costumée, une stripteaseuse au franc-parler, un jeune aristocrate fortuné et un producteur de cinéma sans le sou sont séquestrés par un terrible gangster dans un salon privé de la boîte la plus branchée de Paris. Chantal, Julien et Henri vont vivre une drôle de nuit. Chacun à sa manière va connaître l’amour et s’en trouvera définitivement métamorphosé. Mais pour conquérir l’être aimé, chacun devra aussi dévoiler aux autres son véritable visage, bien différent de l’image donnée en société. C’est ainsi que les révélations et les coups de théâtre se succèdent mettant à mal les certitudes et les préjugés des uns et des autres. Cette comédie évoque le début des années quatre-vingt, une période où l’extravagance et la fantaisie étaient les maîtres mots du savoir-vivre en discothèque. Sur la piste de danse, on pouvait voir se mêler travestis et militaires, écrivains et ouvriers, artistes et banquiers, pour des sarabandes endiablées jusqu’au petit matin. Mais en 1983, la fête est bientôt finie. Le 10 juin, disparaît Fabrice Emaer, le fondateur du Palace, le temple du disco où furent organisées les fêtes les plus flamboyantes du XXe siècle. Cette comédie rend hommage à ces personnalités du monde de la nuit, illustres ou obscures, qui firent de ces années 1978-1983 une parenthèse enchantée.Auteur : Philippe BardinAvec Marine Ferrand, Christopher Magiron, Romain DaviereMetteur en scène : Philippe Bardin Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h40

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/