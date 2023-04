Non-dit – Cie La Tini Théâtre du Sphinx Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Non-dit – Cie La Tini Théâtre du Sphinx, 29 avril 2023, Nantes. 2023-04-29

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 12 € / réduit 10 €(hors frais de location éventuels)Réservations : theatredusphinx.comContact : reservations@theatredusphinx.com Théâtre d’improvisation. 6 personnes sont enfermées dans une pièce dont elles ignorent tout.Elles ont une heure pour comprendre pourquoi et surtout répondre à la question.Mais… Quelle question ? »Non–dit » est un concept de théâtre improvisé faisant la part belle à la construction commune et l’écoute entre joueurs. Entre exercice de style et prouesse exigeante, le “long form” d’impro s’impose comme une discipline particulière au sein de l’improvisation théâtrale, et la TINI tient son flambeau : exigeante, fine et généreuse, cette improvisation d’une heure ne vous laissera pas indifférent. Comédiennes, comédiens : Yannig de wyse, Adèle Tessier, Daniel Macaud, Youna cadic, Aziliz chartier, Laurent gachon, Arnaud Brulin, Morgane enjalbertMise en scène : Compagnie La Tini Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92

