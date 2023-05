Professeur Benj’o : Au Talent Théâtre du Sphinx, 27 avril 2023, Nantes.

2023-04-27

Horaire : 21:00 22:00

Gratuit : non 12 € (hors frais de réservation)Réservations : billetreduc.com Contact : reservations@theatredusphinx.com

Stand-up. On l’a tous dit avant un exam où l’on n’a rien révisé : allez, j’y vais au talent ! Est-ce que ça marche aussi avec tout un spectacle ? Avec son humour piquant sur son ancien métier d’enseignant et sur le monde qui l’entoure, Professeur Benj’o vous fera à coup sûr rire avec sa nonchalance et son sens de la répartie. Tout public à partir de 10 ans Durée : 1h

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/