Madox : Prise de confiance Théâtre du Sphinx, 18 mars 2023, Nantes.

2023-03-18 Merci d’arriver 30 minutes avant le début du spectacle.

Horaire : 19:00 20:30

5 € (hors frais de réservation)Et n'oubliez pas le chapeau pour l'artiste à la fin du spectacle !

One man show de type sketch-up. Marcher au-devant du public sans craindre les chutes ! C’est la prise de confiance d’un humoriste. Sous mes airs faussement sereins, je suis une personne sujette à l’anxiété, à l’angoisse sociale – le regard de l’autre notamment – et dont le cerveau analyse tout au grand damne de mon côté posé et mes rêves utopiques. Entre la recherche de ma place dans la société et l’envie irrépressible d’exprimer ce qui me trotte dans la pensée, je souhaite emmener le public à la rencontre d’une partie de moi. Partager mon voyage vers un équilibre dans mes interactions sociales – recherche d’affirmation et d’autorité – ou bien vers la sérénité par la pratique des arts martiaux, au travers de quelques-unes de mes expériences de vie ou de mes (trop) nombreuses réflexions sur le monde qui m’entoure. Me dévoiler sans artifices aux yeux de tous était nécessaire pour transformer une crise de conscience en une prise de confiance. De et avec Madox Mise en scène : Calouss Public : adultes, à partir de 15 ans Durée : 1h30

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

