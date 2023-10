A BERGMAN AFFAIR Théâtre du Soleil Paris, 8 décembre 2023, Paris.

A BERGMAN AFFAIR

Un projet de Olivia Corsini et Serge Nicolaï

D’après « Entretiens privés » de Ingmar Bergman

Olivia Corsini et Serge Nicolaï, tous deux anciens comédiens du Théâtre du Soleil, portent à la scène Entretiens privés d’après un roman de Ingmar Bergman. Le spectacle pose ses valises en décembre prochain dans le célèbre théâtre, qui a vu leurs débuts sur les planches, dans le cadre d’une tournée sur la saison 23/24.

Dans cette pièce, Anna, héroïne bergmanienne par excellence, est enfermée dans sa vie : trois enfants, un mari qu’elle n’aime plus et une communauté religieuse écrasante. La rencontre avec le jeune Thomas sera le déclencheur de son difficile parcours d’émancipation. Se succèderont alors « trois séances individuelles » (titre original suédois littéral) avec son pasteur, son mari et son amant, à travers lesquels nous accompagnerons Anna dans son cheminement vers la connaissance d’elle même et ses propres désirs.

Si la partition écrite s’inspire librement d’un des romans de Ingmar Bergman, le spectacle, lui, mêle des expressions multiples : théâtre, danse, vidéo et, en particulier, marionnettes. En appliquant les principes à l’œuvre dans le Bunraku japonais, les corps des acteurs sont par moment dirigés, tels des marionnettes, par un « manipulateur ». À l’image de l’œuvre de Bergman, où le corps est révélateur de l’inconscient et de l’intime, le corps manipulé prend les formes des bouleversements les plus profonds.

Un spectacle original qui s’inspire de la matière hautement corrosive qu’est la relation de couple.

Mise en scène Serge Nicolaï

Collaboratrices artistiques Olivia Corsini, Gaïa Saitta

Avec Louis Beyler, Olivia Corsini, Andrea Romano, Régis Royer (en alternance) et Stephen Szekely

Adaptation et dramaturgie Serge Nicolaï avec l’aide de Clément Camar-Mercier et Sandrine Raynal Paillet

Création lumière Marco Giusti

Scénographie Serge Nicolaï

Créateur son Emanuele Pontecorvo

Régie son Samuel Mazzotti

Régie générale Sébastien Sidaner

Administration Éric Favre

Chargé de production Christophe Hagneré

Théâtre du Soleil 2 route du champ de manoeuve, 75012 Paris 75012 Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T21:30:00+01:00

2023-12-17T16:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:30:00+01:00

Ingmar Bergman Théâtre du Soleil

Humberto Araujo