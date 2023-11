LES VIES AUTHENTIQUES DE PHINÉAS GAGE – PISTE D’ENVOL DU THÉÂTRE DU ROND-POINT : LECTURE MISE EN ESPACE Théâtre du Rond-Point Paris, 19 décembre 2023, Paris.

LES VIES AUTHENTIQUES DE PHINÉAS GAGE – PISTE D’ENVOL DU THÉÂTRE DU ROND-POINT : LECTURE MISE EN ESPACE Mardi 19 décembre, 12h30 Théâtre du Rond-Point Entrée libre sur réservation

LECTURE DE LA PIÈCE PAR LES 3 ACTEURS

La pièce Les Vies Authentiques de Phinéas Gage a été sélectionnée pour la programmation de lectures du Théâtre du Rond-Point intitulée Piste d’Envol.

Le texte a auparavant été sélectionné et présenté à La Mousson d’Été 2023. La présente présentation prend la forme d’une lecture mise en espace, et fait suite à un temps de résidence au Théâtre Public de Montreuil et à Lilas en Scène, avec les 3 acteurs envisagés pour la création : Shams Elkaroui, Eric Feldman et Philippe Frécon.

Les Vies Authentiques de Phinéas Gage est une pièce co écrite et co mise en scène par Florent Trochel et Marie Piemontese d’après une histoire vraie : le destin singulier d’un contremaître des chemins-de-fer, en 1848, dans le Vermont – États-Unis d’Amérique. Cet homme, Phinéas Gage, participe à la grande avancée de la conquête industrielle sur ce nouveau territoire, dans une société en plein essor, qui va devenir le modèle de notre société actuelle. Le 13 septembre 1848, alors désigné comme meilleur contremaître, il est victime d’un accident crânien, suite à une manipulation d’explosifs. Moment d’inadvertance ou de pression à la cadence ? Grièvement blessé, son crâne est traversé par une barre de fer d’un mètre de long. Il se relève pourtant, monte dans une charrette à cheval, attend le médecin dans la ville voisine en plaisantant. Tout le monde espère sa reprise sur le chantier. Mais son destin bascule : l’homme n’est plus, ne peut plus, être l’employé modèle qu’il a toujours été. Après un passage au cirque Barnum, il part au Chili, il vit avec les chevaux. Derrière une vie a priori toute tracée, une autre vie se révèle, grâce ou à cause du choc profond, du bouleversement qui ouvre une nouvelle voie. Cette histoire en forme d’échappée fait résonner nos questions sociales, écologiques et existentielles actuelles.

Sur scène, une femme et un homme, en costumes contemporains, racontent l’histoire de Phinéas Gage en la reconstituant sous nos yeux. Ils glissent à vue de la narration à l’incarnation, faisant vivre différents personnages. Le passage est sans effet, assume un aller-retour entre distance narrative et plongée dans les situations, dans une mise en abîme qui emporte les spectateurs tout au long de la pièce. Le travail avec un choeur public augmente par moments les présences en jeu. Travaillant la suggestion, l’espace principal de jeu est un carré de 5 mètres sur 5, délimité par un bord, à l’intérieur duquel se présente un sol en terre. Les interprètes peuvent jouer autour et en arrière plan de ce carré. Posé là comme un fragment, ce sol brut devient tous les paysages, terre du chantier, du cirque Barnum, des plaines du Chili, ou du dernier repos de Phinéas. Des planches, de la fumée, un rideau pailleté, des chaises s’ajoutent ou s’enlèvent pour évoquer différents espaces oniriques ou concrets. La lumière transforme, modifie ou dissimule ces éléments scéniques. Une recherche de lumière par la vidéo sera tentée en résidence. Un travail sonore mêle des sons concrets et une musique originale.

