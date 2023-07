LA FEMME N’EXISTE PLUS Théâtre du Rond-Point Paris, 6 décembre 2023, Paris.

Pour Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent, trente ans d’amitié et presque autant à partager les plateaux (notamment au sein de l’iconique troupe des Chiens de Navarre) n’ont eu raison ni de leur connivence ni de leur mauvais esprit qu’ils mettent au service de farces mordantes et outrageusement politiques. Dans leur nouvelle création, ils s’en donnent à cœur joie en créant, avec Valérie Karsenti et Cédric Moreau, un quatuor de femmes qui ne sont pas sans rappeler Simone de Beauvoir, Delphine Seyrig, Françoise Dolto et Annie Le Brun (qui pourrait être aussi bien Virginie Despentes ou Alice Coffin). Des femmes planquées dans un tunnel pour organiser la résistance au GRAF, Grand Retour Aux Fondamentaux, parti nouvellement élu et au patriarcat exacerbé ! Une comédie désopilante pour se remettre les idées en place sur le féminisme…

