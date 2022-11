Lalalangue – Prenez et mangez-en tous Théâtre du Rond-Point Paris Catégorie d’évènement: Paris

Compagnie Aléthéia – Frédérique Voruz handicap moteur mi Théâtre du Rond-Point 2 bis avenue Franklin Delano Roosevelt Paris 8 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 paris Île-de-France « L’histoire de Lalalangue est avant tout l’histoire d’une mère. Du corps d’une mère. Une mère unijambiste, cette mère ayant perdu sa jambe gauche lors d’un accident de montagne et qui dit sur son lit d’hôpital : « je me vengerai sur les enfants ».

C’est le témoignage du Petit Poucet devenue femme, qui nous raconte l’enfance dans l’antre de la mère dévoratrice et du père doux dingue qui parle aux arbres.

C’est le récit de la vengeance de cette mère, de sa folie catholique, et de la petite fille qui s’est sauvée par la psychanalyse et le théâtre.

Un conte contemporain un brin puritain à faire froid dans le dos, et à faire rire à s’en déboîter la mâchoire. » Lalalangue est un seule en scène autobiographique.

En langage Lacanien, « la lalangue » est le dictionnaire familial, tout cet ensemble de mots qui n’a de sens que pour une famille donnée. Il sera donc question du langage aussi, des mots sur lesquels on se construit et dont il faut nous libérer. Les mots comme fiction. C’est un spectacle sur la résilience, sur la résurrection joyeuse d’une petite fille qui a choisi de faire théâtre avec tout.

