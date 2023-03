Jeudi poésie Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Jeudi poésie Théâtre du Rempart, 6 avril 2023, Semur-en-Auxois . Jeudi poésie EUR 11 Rue du Rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois Côte-dOr Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart

2023-04-06 19:00:00 – 2023-04-06

Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart

Semur-en-Auxois

Côte-dOr . EUR 0 0 Nous avons été un jour puissamment touchés, transformés par une œuvre poétique, la personnalité d’un poète, la force d’un courant artistique. À la question “Qu’est-ce que la poésie ? », Guillevic répondait : “C’est autre chose”. On ne peut mieux dire.

C’est précisément à la découverte et au partage de cet “autre chose” et de ces expériences décisives que nous vous convions.

Le programme de chaque Jeudi Poésie sera une surprise… Durée : 1h

Pas de réservation contact@terres-auxois.fr +33 3 80 97 05 96 https://www.theatredurempart.com/index.php/project/jeudi-poesie/ Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Semur-en-Auxois Côte-dOr Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Ville Semur-en-Auxois Departement Côte-dOr Tarif EUR Lieu Ville Théâtre du Rempart 11 Rue du Rempart Semur-en-Auxois

Jeudi poésie Théâtre du Rempart 2023-04-06 was last modified: by Jeudi poésie Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois 6 avril 2023 11, rue du rempart Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois Côte-d'Or Côte-d'Or Théâtre du rempart Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-dOr