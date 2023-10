Cet évènement est passé Visite du théâtre de Semur-en-Auxois et projection de photos des associations sportives locales Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois Visite du théâtre de Semur-en-Auxois et projection de photos des associations sportives locales Théâtre du Rempart Semur-en-Auxois, 16 septembre 2023, Semur-en-Auxois. Visite du théâtre de Semur-en-Auxois et projection de photos des associations sportives locales 16 et 17 septembre Théâtre du Rempart Entrée libre Ce superbe théâtre à l’italienne reconstruit en 1904 à la suite d’un incendie a la particularité d’être attenant à l’une des tours du donjon édifié au XIIIe siècle. Depuis sa restauration achevée en 2018, le théâtre avec ses décors Art nouveau luxuriants et son plafond peint, a retrouvé son rôle d’écrin dédié aux arts du spectacle.

Lieu de sociabilité par excellence, le théâtre était au XXe siècle l'endroit où se retrouvaient les associations locales. En lien avec la thématique nationale autour du sport et du patrimoine vivant, seront projétées des photos des associations sportives locales de la première moitié du XXe siècle.

Théâtre du Rempart
11 rue du Rempart, 21140 Semur-en-Auxois
Semur-en-Auxois 21140 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté
03 80 97 01 11
http://www.ville-semur-en-auxois.fr

Ce superbe théâtre à l'italienne reconstruit en 1904 à la suite d'un incendie, a la particularité d'être attenant à l'une des tours du donjon édifié au XIIIe siècle. Depuis sa restauration achevée en 2018, le théâtre avec ses décors « Art Nouveau » luxuriants et son plafond peint, a retrouvé son rôle d'écrin dédié aux arts du spectacle.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

