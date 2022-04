Théâtre du quiproquo : l’invité Wettolsheim Wettolsheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Théâtre du quiproquo : l'invité Wettolsheim, 29 avril 2022

2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 22:30:00

Wettolsheim Haut-Rhin Wettolsheim EUR Une comédie de David PHARAO Cinquante ans, entre chômage et pré-retraite, Gérard est au bout du rouleau quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie !

Pour se donner toutes les chances de rafler ce job de la dernière chance, Gérard invite le DRH à venir dîner à la maison.

Affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandra, leur voisine, de leur venir en aide. Gourou de la Communication, Alexandra accepte de coacher le couple.

