Le Soldat Rose a 15 ansEn accord avec Décibels Productions dimanche 7 janvier 19h A l’occasion de ses 15 ans, « Le Soldat Rose » revêt son plus beau costume dans une nouvelle mise en scène !« Le Soldat Rose » voit le jour en 2006 sous forme d’un conte musical, composé par Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud et illustré par Cyril Houplain.C’est l’histoire du petit Joseph, qui lassé du monde des adultes, se réfugie dans un grand magasin pour vivre avec les jouets. Lorsque la nuit tombe, caché dans un rayon, il voit alors les jouets s’animer. Joseph va alors croiser plusieurs personnages qui l’observent avec étonnement. Un jouet sort du lot : « le Soldat Rose ». Les garçons n’aiment pas sa couleur rose et les petites filles ne veulent pas d’un soldat. Joseph va vivre, le temps d’une nuit, une aventure extraordinaire à parcourir les rayons à la rencontre de tous ces personnages, avec « ses yeux d’enfants ». Un conte musical pour les enfants et ceux qui le sont restés !

