Grupo Compay Segundo En accord avec MUSIC FOR EVER PRODUCTION et Caramba LiveDe Retour en Europe pour les 60 ans du groupe avec un nouveau spectacle « la légende de Chan Chan » qui célèbre les 110 ans de Compay Segundo.Véritable virtuose des notes et des mots, Compay Segundo est devenu une légende à Cuba. Après la disparition de ce dernier en Juillet 2003, Salvador Repilado, son fils, contrebassiste à ses côtés, prit la direction de son orchestre. Il participa avec son père et Hugo Garzon au projet Buena Vista Social Club. Leur chanson Chan Chan est depuis l’extrait majeur de ce projet.Ambassadeurs officiels de la musique Cubaine dans le monde, ils portent haut et fort les couleurs du «SON» et de la musique traditionnelle Cubaine. Dès lors, le Grupo ne cesse de parcourir le monde accompagnant aussi des artistes légendaires tels que : Charles Aznavour, Teresa Garcia Caturla, Isaac Delgado, Lou Bega…Les 9 musiciens du Grupo Compay Segundo vous offriront un show empli de générosité et haut en couleur. Un spectacle pour tous les aficionados du « Son » Cubain !

