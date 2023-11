Spectacle : Nine to five Théâtre du Puits-Manu Beaugency, 16 décembre 2023, Beaugency.

Beaugency,Loiret

Nine To Five est un solo théâtral et dansé de jonglerie visuel..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 17:30:00. 6 EUR.

Théâtre du Puits-Manu

Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire



Nine To Five is a theatrical and danced visual juggling solo.

Nine To Five es un solo de malabarismo visual teatral y bailado.

Nine To Five ist ein theatralisches und getanztes Solo aus visueller Jonglage.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE